Europeo – La FIFA è pronta ad annunciare una nuova competizione

Tutto è pronto, manca solo l'ufficialità e le date, la nuova coppa intercontinentale dovrebbe aprire i suoi battenti a breve.

Il trofeo sarà intitolato ad un grandissimo del calcio, venuto a mancare solo qualche mese fa, stiamo parlando di Diego Armando Maradona. Il format è di una partita secca, in cui si affronteranno le rispettive squadre vincitrici di Euro 2020 e Copa America . Di conseguenza la sfida sarà fra Italia e Argentina . Sembra anche esser già stato deciso il luogo in cui prenderà parte la competizione, la scelta è stata quasi scontata cioè lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il posto migliore per onorare la scomparsa del diez, un trofeo giocato tra le due nazioni che il fantasista ha vissuto al meglio e ha inebriato delle sue fantastiche giocate. Vi ricordate il match più importante tra Italia ed Argentina? Rivivetelo tra le righe del prossimo paragrafo.

Il match potrebbe essere un vero e proprio remake della semifinale di Italia 90, giocato in un appena ristrutturato Stadio San Paolo. Una partita che vide il pubblico spaccarsi tra l'affetto per Diego e l'amore per la proprio patria. All'epoca furono gli argentini a prevalere, speriamo che la situazione possa cambiare. Il nuovo torneo dovrebbe sostituire la famosa Confederations Cup che ha tenuto testa fino dal 1992 al 2017. Ci sarà l'occasione di vedere in campo i nostri beniamini bianconeri come Nahuel Molina o il Tucumano Pereyra, oppure anche qualche giocatore italiano potrebbe emergere e conquistare la convocazione nella nazionale maggiore. A proposito di italiani, scopri subito chi è il primo rinforzo per la stagione 2021/2022, già pronto per fare faville con la maglia bianconera <<<