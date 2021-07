Mercato Udinese – Oggi le visite mediche per il nuovo acquisto

L'Udinese si appresta ad accogliere il primo rinforzo. Il giocatore non vede l'ora di indossare la nuova maglia bianconera

Dopo l'accelerata di ieri, l'Udinese si appresta ad accogliere il primo rinforzo valido per la stagione 2021/2022 . Il difensore tuttofare non vede l'ora di poter indossare la maglia bianconera e far vedere di che pasta è fatto. Stiamo parlando di Destiny Udogie . Vediamo quando potrà aggregarsi al gruppo di Mister Gotti .

Oggi verranno eseguite, a Roma tutte le visite mediche per il classe 2002. Quando tutti i controlli del caso verranno fatti e non verranno evidenziati problemi, il giocatore dovrebbe partire direzione Udine, più precisamente centro sportivo Bruseschi. In questa località l'Udinese ha iniziato la sua prima settimana di ritiro a porte chiuse . Per il primo innesto a quanto pare mancano solo i vari post social che confermino l'ufficialità e la firma sul contratto. Andiamo a vedere le cifre dell'operazione .

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, le cifre dell'affare Udogie dovrebbero aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro per il cartellino, in più un milione di euro legato a vari bonus, di cui non si conosce ancora la fattibilità e la facilità nel raggiungimento. Leggendo le cifre si può capire ancora meglio il grande affare fatto dalla dirigenza bianconera, che con una cifra irrisoria nel mercato odierno, si è aggiudicata un giocatore dalle potenzialità fenomenali e anche molto duttile, dato che nelle sue sei presenze in Serie A è riuscito a fare sia l'esterno di un centrocampo a 5 che il difensore centrale nel 352. L'italiano classe 2002 è un acquisto destinato ad entrare subito, con prepotenza nelle gerarchie dell'Udinese, dato che rispecchia a pieno le idee di gioco del mister Gotti. Non resta altro che aspettare l'ufficialità sulle pagine social e goderci in futuro sul campo il talento del difensore. Si continua a trattare con gli scaligeri anche per un altro obiettivo di mercato, scopri come si sta evolvendo questa operazione. <<<