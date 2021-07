News Udinese – Come verrà sostituito Rodrigo De Paul?

De Paul non sarà un giocatore bianconero. Come verrà sostituito da Mister Gotti il magico fantasista argentino?

Ebbene sì, la prima ipotesi stabilisce che il modulo utilizzato la scorsa stagione, forte di una salvezza tranquilla venga riconfermato. Il problema è sempre lo stesso, c'è qualcuno qualitativamente in grado di riuscire a fare le stesse cose che faceva Don Rodrigo? Nella testa del mister sì, quel giocatore gioca già per l'Udinese ed è approdato esattamente un anno fa, il suo nome è Roberto "Tucumano" Pereyra . Il giocatore ex Juve e Watford tra le tante, è pronto a prendere la cabina di controllo della squadra friulana. Questa decisione viene maturata da Luca Gotti grazie alla grandissima stagione giocata dal giocatore argentino. In trentaquattro partite Pereyra ha segnato la bellezza di 5 gol e servito 7 assist. Un giocatore rinato sotto tutti i punti di vista, anche caratterialmente, è risaputo che il Tucumano è una testa calda, ma nell'ultima stagione ha lasciato pochissimo fiato alle parole e tantissimo sul campo.

Se il sostituto per il posto di De Paul l'abbiamo trovato arretrando un altro giocatore argentino, per il ruolo da seconda punta, su chi si affiderà il mister? Al momento la scelta sembra essere chiara, tutti i pensieri ricadono su un giocatore che l'anno scorso è stato poco presente. Questo attaccante è stato condizionato dagli infortuni, ma vuole ritornare al meglio per far capire di che pasta è fatto. Parliamo di Gerard Deulofeu, il giocatore arrivato in pompa magna alla fine dello scorso mercato, non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale. In questa stagione ha una grande chance per far ricredere tutti.