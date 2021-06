Europeo – Verratti: ”Austria? Siamo fiduciosi. Vi dico il nostro obbiettivo”

Il centrocampista del Psg e della nazionale italiana è intervenuro ai microfoni del canale ufficiale della UEFA

Domani sera a Wembley andrà in scena l'ottavo di finale tra Italia ed Austria . Marco Verratti ha pienamente recuparto dall'infortunio ed è in vantaggio su Locatelli per partire dal primo minuto. Il centrocampista della Nazionale e del Psg ha parlato ai canali ufficiali della Uefa.

AUSTRIA - ''Sarà una partita molto difficile sicuramente perché comunque giochiamo un ottavo di finale e come ho sempre detto le partite facili non ci sono. Possiamo vederlo anche con Germania – Ungheria , a dieci minuti dalla fine i tedeschi erano fuori. Sono squadre che danno la vita in campo com’è giusto che sia e sarà difficile, penso che dovremo giocare sempre nello stesso modo, giocando con la stessa cattiveria, la stessa voglia, lo stesso coraggio penso che possiamo fare una grande partita''.

OBIETTIVI – ''Ma io penso che se non ti poni certi obiettivi è difficile raggiungerli. L’obiettivo, il sogno, la voglia di vincere ogni partita ci deve essere sempre perché solo così ti aiuta ad avere quel qualcosa in più. A volte in queste partite basta un piccolo dettaglio per cambiare la partita quindi abbiamo fiducia in noi stessi, sappiamo che tutte le partite saranno difficili e che in tutte le partite dovremo dare la vita. Adesso ci sarà questa partita contro l’Austria sabato e dovremo cercare di dare il massimo, cercare di fare tanti gol, cercare di passare il turno, di pensare in grande. Poi vedremo''.