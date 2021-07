Europeo – Gravina sui festeggiamenti: “Noi sempre responsabili”

Dopo i festeggiamenti azzurri sono rimbalzate le polemiche da parte del prefetto di Roma. Gravina, però, ha precisato la posizione della FIGC

Il presidente della FIGC ha voluto precisare sulla questione dei festeggiamenti a Roma. Il prefetto della Capitale, infatti, ha accusato la federazione che non i festeggiamenti non erano autorizzati e di essere venuta meno ai patti concordati. Il Presidente Gabriele Gravina ha detto che non è intenzionato ad alimentare polemiche in un momento di gioia per i Paese. "Abbiamo sempre lavorato per l’unità e continueremo a farlo, la Federazione è sempre stata responsabile degli accordi e delle istituzioni". La Figc inoltre ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per l'organizzazione del corteo. "Per come sono stati gestiti quei momenti di grande partecipazione popolare, la federazione vuole ringraziare i rappresentanti delle Forza dell’Ordine". Una polemica questa che non ci voleva, dopo il bel pomeriggio passato al Quirinale con i presidenti Draghi e Mattarella.