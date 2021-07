Europei – Dal Quirinale le parole dei protagonisti

Oggi la nazionale è rientrata in Italia, dopo l'impresa stoica di ieri sera. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti

Oggi la nazionale è rientrata in Italia, acclamata ed amata dalla folla dopo l'impresa stoica di ieri sera. I ragazzi hanno avuto l'occasione di riposarsi per tutta la mattinata, dopo le fatiche di un mese in lungo e largo per l'Europa. Nel pomeriggio sono stati invitati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. La nazionale non era sola ma assieme ad un altro grandissimo orgoglio italiano: Matteo Berrettini. Andiamo ad ascoltare le parole dei protagonisti di questo ultimo mese.