Europeo – Donnarrumma svela un retroscena sui rigori: “Ho pensato che…”

Gigio Donnarrumma è stato il miglior giocatore dell'Europeo. Ma a far parlare di lui nelle ultime ore è stata una sua dichiarazione simpatica

Gigio Donnarumma ha vissuto un Europeo da sogno. Protagonista assoluto della compagina azzurra, è stato premiato come miglior giocatore del torneo da Ceferin in persona. Inoltre è stato inserito anche nella formazione finale di Euro2020 da parte dell'Uefa. Il classe '99 è stato fondamentale per la formazione allenata da Mancini subendo solamente 4 gol in 7 match. A consacrare le sue performance nella competizione ci ha pensato il rigore decisivo parato a Saka. Dopo quel salvataggio Gigio si è lasciato andare ad una camminata che, ai meno attenti, è sembrata strafottente. Ci ha pensato il portiere azzurro a svelare gli attimi dopo quel rigore. Infatti ieri sera ai microfoni di Sky ha spiegato che non si era minimamente accorto che quello fosse il tiro dal dischetto decisivo e credeva che ce ne fosse un altro. Donnarumma si stava allontanando lentamente dalla porta quando è stato sommerso dai compagni di squadra e solo allora ha capito cosa fosse realmente successo. Ma ora il portierone si appresta alla sua nuova avventura. Ecco dove.

Nuova esperienza francese

Ora Gigio si godrà un meritato riposo dopo una stagione lunghissima e piena di soddisfazioni. Ma dopo la prima qualificazione in Champions e la vittoria dell'Europeo il portierone è atteso ad una nuova avventura. Manca solo l'ufficialità ma dalla prossima stagione Donnarumma difenderà la porta del Psg. Il suo potrebbe essere il colpo del secolo perché l'approdo al nuovo club sarà a parametro zero. Il ragazzo non vede l'ora di mettersi alla prova in nuova realtà piena zeppa di campioni in tutti i reparti. Infatti starà a lui coprire le spalle di campionissimi come Sergio Ramos e Marquinhos. In squadra troverà un altro italiano campione di Europa che lo aiuterà ad inserirsi.

Verratti

Colonia italiana

Per fortuna però non avrà grosse difficoltà ad ambientarsi a Parigi dato che con lui ci sarà il suo compagno di nazionale Marco Verratti. Il centrocampista italiano è una colonna e un senatore dello spogliatoio francese e farà di tutto per far inserire con facilità Donnarumma. Entrambi i giocatori hanno ancora tanta voglia di vincere e divertirsi insieme. Ma solo dopo aver festeggiato a dovere per l'Europeo