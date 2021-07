Europeo – Probabili formazioni di Italia-Inghilterra: dubbio Foden

Questa sera a Wembley si sfideranno Italia ed Inghilterra: ecco le probabili scelte di formazione di Mancini e Southgate

Redazione

L'Italia intera, questa sera, sarà incollata al televisore per tifare gli azzurri. L'Europeo, nel nostro paese, manca da ben 53 anni. Era il 1968, quando la nazionale guidata da Valcareggi superò in finale la Jugoslavia, portandosi a casa il primo ed unico successo nella competizione. Oggi, i ragazzi di Mancini, possono entrare nella storia. Non sarà facile, visto che affronteranno i padroni di casa dell'Inghilterra, reduce dalla vittoria ai supplementari contro la Danimarca in semifinale. Ma vediamo le probabili scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3)

Mancini, molto probabilmente, schiererà la stessa formazione che ha battuto la Spagna. Bonucci e Chiellini compongono la coppia centrale davanti a Donnarumma, mentre Di Lorenzo ed Emerson sono i terzini titolari. A centrocampo spazio ancora a Verratti, Jorginho e Barella, mentre in attacco confermato il trio Immobile, Insigne, Chiesa.

La formazione - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

INGHILTERRA (4-2-3-1)

Brutta tegola per Southgate. Foden ha saltato gli ultimi allenamenti per un infortunio e dovrebbe essere indisponibile per la finale. Al suo posto è pronto Mason Mount che insieme a Sterling e Saka supporterà la punta Harry Kane. In mediana c'è il duo Rice-Philips, mentre la difesa a quattro sarà composta da Shaw, Stones, Maguire e Walker.

La formazione - Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.

I precedenti

In totale sono 27 i precedenti tra le due squadre, con 10 vittorie degli azzurri e nove pareggi . Otto sono i successi inglesi. L’ultimo incontro risale al 2014 al mondiale in Brasile. L'Italia si impose per 2-1 grazie ai gol di Balotelli e Marchisio. A Wembley la nostra nazionale contro i Tre leoni ha giocato sei partite uscendo sconfitta in una sola occasione: 2-0 nel 1977, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del ’78. Negli altri cinque incontri gli azzurri hanno portato a casa due pareggi e due vittorie.