Europeo – Mancini: ”Vogliamo divertirci ancora: un ultimo sforzo”

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Inghilterra

Questa sera a Wembley andrà in scena l'ultimo atto dell'Europeo. L' Italia affronterà i padroni di casa dell' Inghilterra , reduci dal successo in semifinale contro la Danimarca. Il commissario tecnico degli azzurri, Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per presentare questo match. Ecco le sue dichiarazioni.

FINALE - ''Non sono agitato, forse domani lo sarò un po’ di più. Dobbiamo essere tranquilli, sappiamo che sarà difficile, dobbiamo solo essere concentrati sul nostro gioco: è l’ultima partita, abbiamo superato un tragitto pieno di difficoltà e con grande fatica. Speriamo di divertirci ancora novanta minuti e poi andare in vacanza: un ultimo sforzo. Ho giocato in Nazionale fino all’Under 21, poi in Nazionale A, ma non abbiamo vinto Europeo U21 e Mondiale che avremmo meritato. E’ un momento importante per me: rappresentiamo l’Italia, spero di avere domani quelle soddisfazioni che non ho avuto da giocatore nonostante abbia giocato in Nazionali fortissime''.