Europeo – Probabili formazioni di Italia-Spagna: Mancini sceglie Emerson

Dmani sera a Wembley si sfideranno Italia e Spagna: ecco le probabili scelte di formazione di Mancini e Luis Enrique

Redazione

L'Italia è a 180 minuti dal sogno. I ragazzi di Mancini devono rimanere concentrati e continuare a giocare come hanno fatto in queste cinque partite. Domani sera a Wembley gli azzurri affronteranno la Spagna in semifinale. La vincente incontrerà una tra Inghilterra e Danimarca. Ma vediamo le probabili scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3)

Mancini dovrà fare i conti con la pesante assenza di Leonardo Spinazzola. L'esterno giallorosso, protagonista di un Europeo incredibile, nel match contro il Belgio si è lesionato il tendine d'achille. Torneo finito. Al suo posto giocherà Emerson Palmieri, mentre sull'altra fascia ci sarà ancora Di Lorenzo, con Florenzi non al meglio. Confermata la coppia Bonucci-Chiellini. A centrocampo ci sarà il terzetto titolare composto da Verratti, Barella e Jorginho, mentre in attacco spazio ad Insigne, Immobile e Chiesa (in vantaggio su Berardi).

La formazione - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

SPAGNA (4-3-3)

Non sarà della partita Pablo Sarabia, out per un infortunio. Al suo posto ballottaggio tra Dani Olmo e Gerard Moreno, con il primo in leggero vantaggio. Morata e Ferran Torres completeranno il reparto. A centrocampo spazio a Pedri, Koke e Busquets. Difesa a quattro con Azpilicueta, Garcia, Laporte e Jordi Alba.

La formazione - Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo

I precedenti

In totale sono 37 i precedenti tra le due squadre, con 11 vittorie per parte e 15 pareggi. Gli ultimi due precedenti risalgono al 2017, quando Spagna ed Italia si sono affrontate nel girone di qualificazione ai mondiali di Russia. L'andata terminò 1-1, mentre al ritorno le Furie Rosse si sono imposte con un netto 4-0, che ha condannato la nostra nazionale agli spareggi. Prima di quel doppio confronto, Italia e Spagna si erano incontrate qualche mese prima nell’ottavo di finale di Euro 2016 quando la squadra di Antonio Conte ha vinto per 2-0.