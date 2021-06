Europeo – Montella: ”Quest’Italia mi diverte. Immobile…”

L'allenatore, attualmente fermo, Vincenzo Montella, è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare dell'Italia

L'Italia, dopo aver battuto 3-0 Turchia e Svizzera ed 1-0 il Galles, si prepara ad affrontare l'Austrianegli ottavi di finale. Il match è in programma sabato sera a Wembley. Fischio d'inizio alle ore 21. L'allenatore, attualmente in cerca di una nuova squadra, Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni della Rai per dire la sua sulla Nazione guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Italia

''L'Italia sta entusiasmando, è quella che ha giocato meglio finora e credo che sia una squadra che può raggiungere qualsiasi obiettivo, anche se non vuol dire che vincerà. Mancini sta facendo giocare bene la squadra e io mi sto divertendo e penso che la gente si stia avvicinando sempre più a questa Nazionale''.

Immobile

''Immobile sta facendo molto bene, è la scelta migliore a conti fatti anche se Andrea Belotti ha ottime caratteristiche e ha fatto bene nella sua carriera. Con due giocatori come Insigne e Berardi credo però che il biancoceleste sia il miglior terminale offensivo per le sue caratteristiche di dare profondità e tagliare la difesa avversaria. Credo che questo tridente sia quello dalle caratteristiche più complementari''.

Raspadori

''Raspadoridovrà essere bravo a non farsi condizionare, ma ha grandi qualità e prospettive perché sa giocare in area, sa dialogare coi compagni ed è anche furbo nonostante la giovane età. Per me assomiglia ad Aguero e Muller''.

Ballottaggio Chiesa-Berardi

''Chiesa ha delle doti uniche e straordinarie a livello fisico e tecnico, oltre al senso del gol, mentre per Berardi ho un debole tanto che a Firenze mi ero quasi incatenato per averlo e ci siamo stati molto vicini. Credo che Mancini abbia scelto il giocatore del Sassuolo perché sa giocare meglio fra le linee. Federico, invece, è più bravo a giocare sulla linea laterale e andare via con degli strappi sfruttando gli spazi''.