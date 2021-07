Europeo – Chiellini: “Questa vittoria era nell’aria già a maggio”

Chiellini ha descritto la sua emozione nel post partita lasciandosi andare anche a qualche lacrima. Poi ha svelato anche i segreti del gruppo

Il capitano Giorgio Chiellini si è lasciato andare nell'intervista post partita con Sky. Ai microfoni è trasparita tutta la sua gioia e commozione come afferma lui stesso. "Qualche lacrima è scesa e te ne rendi conto a questa età". Il difensore, poi, ha svelato anche un retroscena sul gruppo e sulla convinzione di questa vittoria.È da fine maggio che diciamo che c'è nell'aria qualcosa di magico, giorno dopo giorno è stato sempre più così." Questo Europeo è il coronamento di una carriera lunghissima in Nazionale per Chiellini, dopo la mancata qualificazione al mondiale 2018 c'era bisogno di una rivincita.