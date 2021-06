Europeo – Le probabili formazioni di Italia-Svizzera: gioca Di Lorenzo

Questa sera allo stadio Olimpico si sfideranno Italia e Svizzera: ecco le probabili scelte di formazione di Mancini e Petkovic

Redazione

Gli Europei sono entrati nel vivo. Questa sera l'Italia giocherà la seconda partita del girone. Nella gara d'esordio, gli azzurri ha vinto e soprattutto convinto contro la Turchia, vincendo per 3-0. Decisivi le reti di Immobile ed Insigne e l'autogol di Demiral. Alle ore 21, la nostra Nazionale affronterà la Svizzera, reduce dal pareggio 1-1 contro il Galles. Ma vediamo le probabili scelte dei due allenatori.

ITALIA (4-3-3)

Il ct Mancini non opterà per nessun turnover: in ballo c'è un obiettivo troppo grande. Infatti, in caso di vittoria, gli azzurri saranno matematicamente qualificati agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. L'unico dubbio riguardava il sostituto di Florenzi, non convocato a causa di un infortunio. Alla fine, Di Lorenzo ha vinto il ballottaggio con Toloi e sarà lui ad occupare la corsia destra. Per il resto, confermati i ragazzi che hanno battuto la Turchia. Verratti, non ancora pienamente recuperato, dovrebbe sedersi in panchina.

La formazione - Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

SVIZZERA (3-4-2-1)

Naturalmente, anche per la Svizzera sarà una gara decisiva. Gli elvetici all'esordio non hanno brillato ed in caso di una sconfitta questa sera, rischiano seriamente di dover salutare l'Europeo dopo solamente tre partite. Petkovic è orientato a schierare gli undici che hanno pareggiato contro il Galles. Attenzione però al portiere: Yann Sommer sta per diventare padre e rischia di saltare il match. Al suo posto può giocare Mvogo. In difesa confermato il terzetto Elvedi, Schar, Akanji, mentre in attacco spazio a Shaqiri, Embolo e Seferovic. Partiranno titolari anche i due che militano in Serie A, Ricardo Rodriguez e Remo Freuler.

La formazione - Sommer/Mvogo; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic.

I precedenti

E’ la sfida numero 59 tra Italia e Svizzera, il bilancio è a favore degli azzurri: 28 vittorie, 22 pareggi, 8 sconfitte. Per la prima volta le due squadre si incontrano agli Europei. L’ultimo match in generale è datato 2010 e finì con un pareggio per 1-1.