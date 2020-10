News Fiorentina – Commisso gongola: il sogno sta per diventare realtà

NOTIZIE FIORENTINA – La giornata di ieri potrebbe rappresentare una svolta epocale per il futuro della Fiorentina. Il Consiglio comunale di Bagno a Ripoli, infatti, ha approvato in via definitiva la variante urbanistica per realizzare il Viola Park. I voti hanno visto 16 consiglieri favorevoli e solo uno contrario. Il sindaco di Bagno si è mostrato entusiasta per la decisione: “Questa è una grande opportunità per il nostro territorio. E’ stata scritta una pagina di storia per Bagno a Ripoli. Ringrazio l’ACF Fiorentina per averci scelto come casa”. Un successo clamoroso per Commiso, ma ora cosa succederà?

Il via libera di ieri avrà come logica conseguenza la pubblicazione nel nuovo piano attuativo sul Burt e dopo un mese la variante urbanistica ed il piano attuativo saranno pienamente efficaci. Si punta ad ottenere il permesso a costruire entro fine anno. Il sindaco di Bagno a Ripoli aggiunge: “Il Viola Park si è dimostrato un progetto architettonico sostenibile e di grande qualità. Una visione che tutela e valorizza insieme il nostro paesaggio di pregio, predilige il verde e la mobilità dolce e garantisce ai cittadini servizi dal respiro metropolitano. In questo contesto, nasceranno la nuova tramvia, nuove piste ciclabili e percorsi pedonali”. Insomma il patron della Fiorentina potrà tornare negli Stati Uniti con più di un motivo per sorridere.

Oltre ai tre punti ritrovati in campionato, si avvicina anche il rinnovo di contratto di Gaetano Castrovilli fino al 2025. L'ingaggio del centrocampista viola sarà portato dagli 1,2 milioni attuali ai due milioni netti. La classifica di Serie A è corta, con un Castrovilli che sembra attraversare un momento di grazia pazzesco, anche obiettivi estremamente ambiziosi potrebbero diventare raggiungibili. Intanto Commisso sta lavorando per risolvere una lacuna della rosa toscana. Serve un bomber da 20 reti: