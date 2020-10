News Fiorentina – Finalmente, chiusura vicinissima: c’è la firma!

NOTIZIE FIORENTINA – Federico Chiesa chi? Il fenomeno vero della Fiorentina è sempre stato Gaetano Castrovilli, protagonista assoluto del match vinto ieri contro l’Udinese. Il centrocampista viola ha siglato una doppietta e collezionato un assist al bacio per Milenkovic. Partita da 10 in pagella, come il suo numero di maglia, che sta ampiamente dimostrando di meritare. Dopo 5 giornate ha già segnato 4 reti, battendo il suo record di marcature (3). Castrovilli è il nuovo simbolo di questa Fiorentina che si rilancia in classifica. Meglio non montarsi la testa, ma le sensazioni ora sono più che positive. Ci sarebbero grosse novità sul contratto del gioiello dei gigliati.

Secondo il Corriere dello Sport il rinnovo sarebbe poco più di una formalità. La scadenza dell’accordo attuale è nel 2024, ma la società vuole fare di più e premiare il proprio gioiello. Prolungamento fino al 2025 e ingaggio praticamente raddoppiato, da 1,2 milioni a stagione a 2. Che fosse un potenziale top player se ne erano accorti in tanti. Il Napoli nell’ultima sessione aveva provato a strapparlo alla Fiorentina offrendo uno scambio con Demme, proposta rispedita al mittente. Grazie alle giocate di Castrovilli, in crescita costante, la stagione dei toscani potrebbe perfino riservare delle piacevoli sorprese in termini di risultati. A beneficio degli scaramantici, meglio non esaltarsi troppo, per ora.

Castrovilli culla due sogni importanti per questa annata: riportare la Fiorentina in Europa e convincere definitivamente Mancini a puntare su di lui per il presente e per il futuro. Entrambi sono obiettivi alla portata, ma serve continuità. Non solo da parte sua, ma anche di tutta la squadra.