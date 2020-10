News Fiorentina – Mercato, addio a sorpresa: ecco chi potrebbe salutare

News Fiorentina , a gennaio potrebbe dire addio a Firenze

NOTIZIE FIORENTINA – Fra poco la Fiorentina scenderà in campo contro il Padova per i 32° di finale della Coppa Italia 2020-2021. Per Beppe Iachini arrivano notizie confortanti per quanto riguarda le condizioni di Ribery. Il fuoriclasse francese sta meglio e dovrebbe accomodarsi in panchina. Il tecnico della Viola non ha alcuna intenzione di affaticare la caviglia di Franck, volendo preservarlo per l’ostico match di domenica contro la Roma. Probabile, quindi, che il numero 7 dei gigliati sia semplicemente uno spettatore non pagante. A fare gol dovranno pensarci le altre bocche da fuoco fiorentine. Ritornerà come una cantilena il solito problema del gol degli attaccanti?

Iachini non ha ancora le idee chiare su chi debba essere il centravanti titolare della Fiorentina fra Vlahovic, Kouame e Cutrone. Le prestazioni dei tre fino ad ora sono state poco più che evanescenti. Ecco perché non stupisce che la società stia già guardando al mercato di gennaio con un occhio particolare al reparto avanzato. Secondo quanto riporta La Nazione ci sarebbe un calciatore che più degli altri sarebbe destinato a salutare Firenze, magari già a gennaio. Si tratterebbe di Cutrone che, per carità, ha sempre dato tutto in campo, ma non ha mai dimostrato di poter essere imprescindibile per questa squadra.

Sul 22enne comasco sono vigili, ironia del destino, alcuni club di Serie A alle prese con astinenza da reti. Ci riferiamo in particolare all'Udinese e al Torino. Cutrone conserva anche diversi estimatori in Premier League. Un passaggio di testimone Cutrone-Milik rappresenterebbe senza dubbio un innalzamento dell'asticella in termini di vena realizzativa. Nei piani di Commisso ci sarebbe questa operazione da tempo. Intanto vediamo come se la caverà Patrick in campo quest'oggi. Le ultime indiscrezioni che ci arrivano ipotizzano una Fiorentina col doppio centravanti. Kouamè-Cutrone dovrebbe essere la coppia prescelta.