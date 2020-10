News Fiorentina, pazza idea di Iachini: ecco cosa vuole fare

News Fiorentina , Iachini le prova tutte: ecco l’ultima idea

NOTIZIE FIORENTINA – Domani pomeriggio la Fiorentina affronterà la Roma allo stadio Olimpico. Una sfida dai mille intrecci di mercato che comprendono nomi altisonanti come Sarri, Milik e non solo. La Viola dovrà sicuramente mettere in campo qualcosa di meglio rispetto alle due gare (comunque vinte) contro Udinese e Padova. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico dei toscani Beppe Iachini ha svelato un’ipotesi a suo modo clamorosa per quanto riguarda il match con i giallorossi.

“Sto pensando di schierare la coppia d’attacco Ribery-Callejon, in modo da far crescere i nostri giovani con i loro tempi. Sarebbe un attacco veloce e tattico, una variante che ci può dare fantasia e imprevedibilità. I centrocampisti e gli esterni arrivano spesso a ridosso dell’area, e con un attacco leggero e tattico possiamo essere molto pericolosi”. L’annosa questione della mancanza di un centravanti che segni con regolarità, potrebbe essere sorpassata affidandosi ai due esperti campioni, che mai nella loro carriera sono stati considerati come prime punte. Iachini ci tiene anche a puntualizzare un altro aspetto: “Abbiamo fatto due gol a partita, siamo una squadra che crea molto, magari non con gli attaccanti. Callejon a oggi non può fare la fascia, dobbiamo accorciargli il campo. A Madrid giocava seconda punta, e oggi lo abbiamo rimesso in quella posizione”.

Una scelta coraggiosa quella del mister della Fiorentina, ma che potrebbe dare i suoi frutti. Occorre sperimentare e provare nuove soluzioni per trovare la quadra della squadra. I centravanti “puri” a disposizione di Iachini, per un motivo o per un altro, fino ad ora hanno deluso. Intanto Commisso pianifica per il futuro e mette nel mirino addirittura 18 pezzi da 90 che andranno a scadenza il prossimo giugno: ecco chi potrebbe approdare a Firenze >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA