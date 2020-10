News Fiorentina – Su Twitter la notizia bomba: tifosi impazziti

News Fiorentina , Ziliani sgancia due bombe su Twitter

NOTIZIE FIORENTINA – Ha sofferto non poco la Fiorentina in Coppa Italia contro il Padova. Grazie alle reti di Venuti e Callejon la Viola è riuscita a portarla a casa, qualificandosi per il turno successivo. Il presidente Commisso ha assistito alla partita dalla sua camera di hotel, contento per la vittoria, meno per la prestazione. In poche parole il tecnico Iachini è ancora sotto stretta osservazione. Come vi abbiamo detto in più occasioni, sia Joe Barone che Pradé avrebbero fatto da tempo altre scelte per la panchina dei toscani. Sull’argomento Paolo Ziliani ha sganciato due notizie bomba sul proprio profilo Twitter.

“Solo a luglio sarebbe apparsa una follia. E invece, fine ottobre. Sarri (cacciato ad agosto) risolve con la Juve per andare alla Fiorentina. E siccome la panchina di Pirlo, suo sostituto, già cigola sinistramente, ecco il c.t. Mancini pronto per coronare il suo sogno bianconero”. Due rivelazioni veramente clamorose da parte del noto giornalista de Il Fatto Quotidiano. Il nome del tecnico napoletano per la panchina dei gigliati circola da tempo, anche se alcune testate hanno provato a smorzare la notizia, sostenendo che Sarri voglia una squadra già pronta per vincere. Da questo punto di vista non ci arrivano conferme. Sappiamo quanto l’ex allenatore della Vecchia Signora sia legato alla toscana. Con un progetto ambizioso e magari con la possibilità di giocare le coppe europee, il suo avvento a Firenze potrebbe realizzarsi.

In seconda battuta rimangono vive le candidature di Spalletti e di Mazzarri. Decisiva sarà la voglia da parte dei candidati di iniziare una nuova avventura a stagione in corso. Beninteso, sempre incrociando le dita e sperando che grazie ad ottimi risultati, Iachini possa restare in sella almeno fino a giugno.