News Fiorentina – Ultim’ora che spiazza tutti: “C’è l’accordo con la Viola”

News Fiorentina , Di Giovanbattista a bomba: “So che ha un accordo con la Viola”

NOTIZIE FIORENTINA – Sarà un periodo ricco di partite quello che ci porterà fino a Natale, sperando di poterlo festeggiare come più ci piace, insieme ai nostri cari. Nonostante il calendario fitto di incontri, non c’è solo il calcio giocato a farla da padrone sulle colonne dei giornali. Circolano numerose voci e indiscrezioni circa i rinnovi contrattuali dei calciatori più importanti e, nel caso della Fiorentina, la questione allenatore viene trattata quasi tutti i giorni. In queste ore qualcuno si è sbilanciato affermando di conoscere già il nome del prossimo tecnico della Viola.

Si tratta del direttore di Radio Radio Ilario Di Giovanbattista che in diretta ha dichiarato: “Sarri ha un accordo con la Fiorentina. So che allenerà lì”. Non sappiamo quali fonti abbia il noto giornalista, ma non è il primo che fa un’affermazione del genere. Tutti conosciamo il legame che l’ex tecnico della Vecchia Signora ha con la toscana, ma permangono anche voci contrastanti con una certezza assoluta del suo approdo sulla panchina viola. Secondo calciomercato.it, presto Maurizio Sarri risolverà il proprio contratto con i bianconeri. Ha una grande voglia di tornare ad allenare. Fonti vicine all’allenatore campano hanno confermato che “non vuole sbagliare la sua prossima scelta”. Su di lui ci sarebbero Roma e Fiorentina, ma il famoso portale getta acqua sul fuoco.

Sempre secondo calciomercato.it, infatti, Sarri vorrebbe una squadra pronta a vincere subito e non riterrebbe la Fiorentina all'altezza di questo compito, per ora. Questo ci fa capire come certe dichiarazioni e certe voci vadano prese con le molle. Sembra abbastanza improbabile che Sarri accetti di subentrare in corsa, magari a stagione già compromessa. In più Iachini è reduce da due vittorie (molto sofferte, è vero), ma il trend sulla carta è cambiato. Speriamo! Intanto Commisso pianifica per il futuro e mette nel mirino addirittura 18 pezzi da 90 che andranno a scadenza il prossimo giugno: