News Fiorentina – Vittoria che vale platino, Commisso festeggia 2 volte

NOTIZIE FIORENTINA – Sono giorni di fuoco per la Fiorentina, non solo dal punto di vista del campo. Per fortuna la vittoria sull’Udinese ha concesso una boccata d’ossigeno alla squadra e all’allenatore che si augurano di rilanciarsi per le posizioni di classifica che contano. Intanto Rocco Commisso ha cambiato i suoi piani. Sarebbe dovuto tornare negli Stati Uniti nell’immediato post partita, ma rimarrà ancora a Firenze per occuparsi di faccende di vitale importanza.

Commisso era raggiante per i tre punti guadagnati al Franchi (dove era presente), ma la notizia migliore per lui e per la Fiorentina potrebbe arrivare domani da Bagno a Ripoli. E’ in programma, infatti, il consiglio comunale che avrà il compito di ratificare la variante urbanistica per i terreni del Centro Sportivo. In caso di esito positivo (c’è una cauto ottimismo), si aprirà la possibilità di richiedere i permessi a costruire da parte della Fiorentina. Si tratterebbe di un passo epocale in direzione stadio, l’obiettivo principale da sempre dichiarato dal presidente della Viola. Per tornare ai vecchi fasti non saranno sufficienti i risultati sportivi di un certo livello (che, tra l’altro per ora mancano), ma serviranno gli introiti derivanti dallo stadio di proprietà.

Commisso ha ammesso che la pandemia ha creato dei danni finanziari importanti che avrebbero anche condizionato il calciomercato della Fiorentina. L'unico modo per uscire in maniera veloce dal baratro sarebbe disporre di un impianto di proprietà. Sperando con tutto il cuore di poterlo riempire di nuovo a stretto giro di posta. Intanto Commisso è chiamato ad agire in fretta per sfruttare un'occasione più unica che rara.