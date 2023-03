Calciomercato Bologna / Clamoroso Orsolini! Ecco le ultimissime novità

1 di 2

Le ultime su Orsolini

Orsolini

Ormai è da qualche giorno che non si fa altro che sentir parlare del "caso Orsolini". Al momento non c'è assolutamente nulla. La giustizia farà il suo corso. I tifosi del Bologna, in questo momento, hanno altre preoccupazioni.

Il Bologna sta giocando un campionato che definire discreto sarebbe riduttivo. Nelle ultime due partite, contro la Salernitana e i biancocelesti, c'è il rammarico per non aver portato a casa qualche punto in più. L'obiettivo europeo è difficile da raggiungere ma non è impossibile. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto.

Siamo entrati in primavera e questo vuol dire che, giorno dopo giorno, il calciomercato si avvicina. Ovviamente, come succede sempre, Orsolini torna a far parlare di sé ma questa volta ci sono novità concrete! <<<