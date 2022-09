Mercato Cagliari | Un algerino a costo zero: Giulini ci pensa, dicono – News

Ogni squadra ha bisogno di rinforzi. Fabio Liverani sa bene che il suo 11 titolare può essere migliorato e spera soltanto che tra i tanti rumors di mercato che girano da tempo, almeno 1 (possibilmente in entrata) si trasformi in realtà. Ma basta con le chiacchiere e con i giri di parole. Abbiamo un nome . Ecco cosa sappiamo.

La fascia sinistra del Cagliari è quella che ha più bisogno d'aiuto. Obert è un difensore centrale e avere a disposizione un altro terzino sinistro con l'esperienza di Ghoulam, probabilmente, potrebbe giovare al Cagliari. Ma perché proprio l'algerino? La risposta è abbastanza semplice. Perché l'ex Napoli fa ancora parte della lunga lista degli svincolati e Giulini potrebbe decidere di portarlo in Sardegna a costo zero. Le ultimissime indiscrezioni parlano di un possibile contratto fino a fine stagione. Ma sono i dubbi sulla forma fisica del giocatore che non convincono a pieno la società sarda. Insomma, Faouzi Ghoulam ha 31 anni ed è un terzino sinistro che è facilmente adattabile anche al ruolo d'esterno. Ha vestito la maglia del Napoli per 9 anni e non è l'ultimo arrivato. Qualora dovessero esserci aggiornamenti, vi informeremo immediatamente. La vera bomba di mercato, però, arriva dal reparto offensivo: ci sono 2 opzioni se esce Pavoletti <<<