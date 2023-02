Calciomercato Cagliari, si valuta un altro grosso addio oltre a Nandez

E' ovvio il fatto che il mercato estivo del Cagliari sia strettamente correlato all'eventuale ritorno in Serie A della squadra.

I soldi che derivano dai diritti televisivi del massimo campionato italiano incidono molto sul budget di una società di calcio. Come se non bastasse, ricordiamoci sempre che il presidente Giulini non disdegna mai una buona offerta. E quando le proposte che arrivano sul suo tavolo si sposano con le sue richieste, ecco che la cessione è garantita.