Calciomercato Cagliari – Bomba su Bellanova e… Sau | News

Nonostante la retrocessione in Serie B, quel Cagliari aveva pochi giocatori che hanno provato a fare davvero la differenza sul campo. Cragno e Bellanova si sono messi particolarmente in mostra nel corso di quello sciagurato anno per la società rossoblù e per i suoi tifosi. Alla fine dei giochi, il primo si è trasferito al Monza - dove ha appena esordito da titolare subendo 3 gol contro la Salernitana - e il secondo al Biscione nerazzurro. Ma focalizziamoci su Bellanova. Cosa sta succedendo?

Si e no. Procediamo per gradi. Il 22enne è stato girato in prestito con diritto di riscatto al club guidato da Simone Inzaghi. Dall'inizio di questa stagione, però, è sceso in campo 10 volte in Serie A, 2 in Champions League e 1 in Coppa Italia totalizzando appena 307 minuti di gioco. Insomma, non si è rivelato il gran colpo di mercato che si aspettavano i nerazzurri e la possibilità che possa tornare a Cagliari a fine stagione è altissima. Allo stesso modo, però, la giovane età potrebbe spingere Marotta a scommettere su di lui ma in quel caso bisognerebbe ritrattare il riscatto del giocatore. Sappiamo tutti quando Giulini non ami fare sconti... Ovviamente, seguiranno aggiornamenti. Ma passiamo a Sau! Incredibile ma vero, l'ex centravanti del Cagliari è tornato a giocare <<<