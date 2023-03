Mercato Torino – Cairo blocca tutto? Senza Juric saltano due colpi

In casa Torino il tema principale da qui a fine stagione sarà, inevitabilmente, il futuro di Ivan Juric . La permanenza o meno del tecnico croato in granata testimonierà la buona volontà del progetto del Presidente Cairo.

Le richieste di Juric sono chiare. Con l'ex Verona il Toro è tornato nella parte sinistra della classifica, ma il croato non vuole accontentarsi di un semplice decimo posto. C'è la voglia di fare un ulteriore salto di qualità , provare a competere per l'Europa.

Per farlo, ovviamente, servono investimenti importanti e mirati. Juric vuole giocatori con caratteristiche particolari, che magari non si legano a qualsiasi sistema di gioco. Ecco perché in caso di mancata permanenza di Juric il Presidente Cairo potrebbe far saltare due colpi importanti da quasi 30 milioni <<<