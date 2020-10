Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: capolavoro a gennaio!

Calciomercato Napoli , altro grande colpo in attacco?

NAPOLI CALCIO – Domani finalmente il Napoli potrà saggiare la propria forza anche in Europa League. Le prestazioni sontuose in campionato giustificano un certo ottimismo per il match del San Paolo contro l’AZ Alkmaar. Nel frattempo, immancabili, continuano a serpeggiare voci di calciomercato che rimandano ai possibili acquisti di gennaio. Il noto giornalista Fabio Santini ha sganciato l’ennesima bomba in diretta tv sui prossimi movimenti del sodalizio campano.

Come vi avevamo già raccontato , il Liverpool si sarebbe fatto pesantemente sotto per Koulibaly, offrendo ben 75 milioni di euro. Proprio la cifra che renderebbe felice De Laurentiis. Il patron dei partenopei ha più volte ribadito che non commetterà lo stesso errore andato in scena un paio d’anni fa con Allan, per il quale il Psg aveva presentato un’offerta monstre, rifiutata da ADL. Santini rivela come verrebbero spesi quei soldi in entrata: “Attenzione, il Napoli potrebbe regalare un colpo a sorpresa a Gennaro Gattuso nel mercato di gennaio. I partenopei sono vigili su Emerson Palmieri da tempo, ma la vera novità riguarda l’attacco. Gli azzurri sarebbero interessati a Francesco Caputo. L’attaccante del Sassuolo sta facendo benissimo e nonostante i 33 anni è appetito da tanti club”.

Con la partenza pressoché sicura di Milik e l'addio sempre più probabile di Llorente, si libererebbe almeno una casella per il centravanti di Altamura che ha dimostrato un fiuto del gol fuori dal normale anche con la maglia della Nazionale. Con l'arrivo di Caputo le soluzioni in attacco per Gattuso diventerebbero ancora maggiori, considerando che lo stesso Petagna potrebbe rimanere in rosa.