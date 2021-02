Napoli Calcio – Mercato, deciso il primo (grande) colpo per il prossimo anno

Il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe succedere in estate, nella sessione di calciomercato. Il Napoli, che farà?

Redazione

Il momento relativo al Napoli è sicuramente complesso. Ci sono diverse situazioni da risolvere e in tutto questo, la prima mossa da fare, è provare ad interpretare quello che potrà essere il futuro degli azzurri. Da dove iniziare? Difficile dirlo. Di sicuro, c'è la volontà di DeLa di continuare il suo progetto di sviluppo e di crescita che in realtà, non s'è mai fermato. La pandemia ha complicato i piani, certo. Ma questo, non è un problema che riguarda solo il Napoli. Tutta la Serie A se l'è vista brutta e tutt'ora, dimostra grandi difficoltà in special modo quando si parla di calciomercato. Questo, perché quando si tratta di dover spendere dei soldi, sono in pochi a poterlo fare con leggerezza. E allora, sarà bene provare a pianificare ogni mossa, il prima possibile.

Calciomercato azzurro, quale sarà la prima mossa?

Indiscrezioni di queste ultime ore, assicurano che gli azzurri sarebbero già in movimento. Già al lavoro. C'è da capire da dove iniziare ad investire. Ci sarà molto da fare ed è per questo che un piano di lavoro, è quantomeno necessario. Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com il primo nome che la società partenopea potrebbe portare a casa, è quello di Zaccagni. Un calciatore corteggiato anche da altri club di Serie A su cui però, il Napoli, sarebbe ora in pole assoluta. Sempre secondo la stessa fonte, si tratterebbe di un'operazione da circa 14-15 milioni di euro più bonus. Che consentirebbe al Napoli di portarsi a casa uno dei calciatori più promettenti della Serie A e non solo. Eppure, quello legato al calciatore del Verona, non sarebbe l'unico colpo per il Napoli.

Un mercato tutto fuoco e fiamme

Noi siamo pronti a scommetterci: Gattuso rimarrà sulla panchina del Napoli, salvo clamorosi colpi di scena. Ed è per questo, che sarà fondamentale anche il suo apporto per capire chi vorrà vedere in rosa. Al momento, ci sono diverse voci rispetto ai possibili acquisti. E tutto lascia pensare ad una bella rivoluzione anche per quanto riguarda l'attacco. Staremo a vedere. Ma di certo, Zaccagni, non sarà l'unico colpo per DeLa.