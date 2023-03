Mercato Torino – Il piano di Vagnati: ecco come è pronto a convincere Juric

Provare a convincere in tutti i modi Ivan Juric . Questo è il principale obiettivo della dirigenza granata da qui al termine della stagione. Il tecnico croato vuole crescere, vuole poter ambire a un piazzamento in Europa dopo un primo salto di qualità fatto in queste due stagioni.

Sotto la guida dell'ex Hellas infatti il Toro è passato dal lottare per non retrocedere all'occupare sistematicamente un posto nella parte sinistra della classifica. Da qui a lottare per l'Europa però ce ne passa e per questo serve assolutamente un salto di qualità sul mercato.