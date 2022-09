Ecco perché si ricomincia a parlare del ritorno di Nainggolan al Cagliari

Quest'estate, per un attimo, sembrava che il Ninja potesse tornare a Cagliari. I rumors si erano intensificati e Radja Nainggolan ha chiarito la situazione dicendo, una volta per tutte, che non sarebbe tornato a Cagliari. Adesso, però, la situazione potrebbe (clamorosamente) prendere un'altra piega .

Un ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan è ai limiti dell'impossibile. Il calciomercato, però, è imprevedibile e molto spesso non ha una logica ben precisa. Ma passiamo ai fatti. Il Ninja ha 34 anni e ha firmato un contratto con Royal Antwerp fino al 30 giugno del 2023. Questo vuol dire che se il club belga desiderasse ricavare qualcosa da una sua eventuale cessione allora dovrebbe vendere il cartellino di Nainggolan a gennaio. Giulini sa benissimo che un colpo del genere farebbe impazzire (con l'accezione positiva del termine) la piazza rossoblù. Al momento non ci risulta che le due parti siano entrate in contatto. Ma la nostra redazione continuerà a tenere gli occhi aperti e al primo movimento, vi aggiorneremo immediatamente.