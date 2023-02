Salernitana, Iervolino vuole il grande colpo per il 2024: nuovo attaccante!

Il presidente della Salernitana parla poco. Preferisce i fatti alle chiacchiere. A Salerno si respira un'aria a dir poco pesante. Paulo Sousa ha bisogno di tempo ma il campionato avanza inesorabilmente e di tempo non ne è rimasto molto. La classifica parla chiaro e non lascia spazio a diverse interpretazioni. Il club campano ha bisogno di fare punti nel più breve tempo possibile. Mentre Sousa fa il suo lavoro, sperando che Mazzocchi possa tornare a disposizione già dal prossimo match contro il Monza, gira voce che Iervolino sia pronto a chiudere un colpaccio in vista della prossima sessione estiva di mercato! <<<