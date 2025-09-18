Calciomercato Torino – Cairo l’ha scartato ed ora firma in Europa League

La vittoria contro la Roma del Gasp all'Olimpico della Capitale ha sicuramente dato grande fiducia dopo un avvio leggermente sotto tono da parte della squadra diretta da Marco Baroni. Adesso, però, bisogna confermarsi a partire da questo weekend quando il club è atteso da una sfida complessa contro l'Atalanta.

Nel frattempo ci sono delle novità importanti dal punto di vista del mercato. La squadra sta cercando di mettere a referto dei nuovi colpi di mercato in entrata, ma quello che sorprende è un'uscita su tutte.