Napoli Calcio | Brutte notizie: scatta l’allarme rosso!

Non ci sono buone notizie in casa Napoli. C'è un grosso problema che evidentemente, andrà risolto nell'arco di poco tempo

Redazione

Non sono in molti a parlare di quello che sta succedendo ad Osimhen. O meglio, di quello che non sta succedendo. Un calciatore che avrebbe dovuto dare al Napolila faccia della squadra da battere e che, seppure fra mille difficoltà, proprio non riesce a nascondersi dietro giustificazioni. Che in effetti, non ce ne sono. Per carità, gli azzurri lo aspetteranno ancora. Ma da più voci, si inizia ad ascoltare la stessa cantilena: il tempo è quasi scaduto.

Calciomercato, Osimhen sarà protagonista?

Quello che potrà accadere da qui alle prossime settimane - ovviamente - non lo sa nessuno. Ma se c'è una cosa certa, questa è che le cose non potranno andare avanti con questo ritmo ancora per molto. Il Napoli ha bisogno di lui e per certi versi, anche Osimhen ha bisogno del Napoli. Che ha creduto e investito su di lui e che adesso, dovrà vedere dei risultati. In campo. E in caso contrario, cosa dovranno aspettarsi i tifosi del Napoli? Difficile dirlo. Ma qualche brutto pensiero viene sicuramente da farlo. Noi, non crediamo sinceramente che possa esserci una cessione. Un addio, insomma. Ma è ovvio che in una situazione simile davvero non possiamo escludere niente. Né una permanenza contro tutto e tutti, né una cessione improvvisa.

Il piano del Napoli in questo senso potrebbe essere chiaro e per certi versi scontato. Andare a vendere uno come lui, per un'annata andata storta, ci pare poco intelligente. Ha 22 anni e tutta la carriera davanti. Ecco perché, probabilmente, la via di mezza dovrà essere trovata a metà strada. Con Osimhen che non mette a segno 30 gol ma che, allo stesso tempo, fa vedere qualcosa di più di quell'attacco della profondità che non porta punti. E quando sul tuo cartellino c'è scritto 70 milioni di euro, quello che serve per convincere tutti, sono i gol. E nient'altro. L'allarme rosso è già scattato: ora la palla - nel vero senso della parola - passa a lui. Gattuso, non aspetta altro.