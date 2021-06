Notizie Atalanta – Offerta Manchester rifiutata. Romero vale 60 milioni

Romero super conteso. Il Manchester United sarebbe disposto a spendere 45 milioni di euro ma per il calciatore ci vogliono almeno 60 milioni

Redazione

Cristian Romero è uno dei giocatori dell'Atalanta più appetiti sul mercato. Dopo una stagione di alto livello sia in Italia che in Europa il Manchester United sarebbe disposto a spendere 45 milioni di euro per lui. Ma per i bergamaschi l'offerta è troppo bassa. Per Romero ci vogliono almeno 60 milioni.

SIRENE INGLESI PER CRISTIAN ROMERO - Il difensore dell’Atalanta, autentica rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A, è finito nel mirino del Manchester United. Ma l'intenzione dell'Atalanta sembrerebbe quella di non voler cedere Romero. Nonostante il giocatore sia chiacchierato sul mercato, le indiscrezioni che arrivano da Zingonia raccontano di come la società nerazzurra non sia dell'idea di privarsene. Gli scenari potrebbero (forse) cambiare solo in caso di una super offerta da parte di qualche società. Il Manchester non appare al momento molto convinto nell'assecondare le richieste del club nerazzurro. Oltretutto l' Atalanta deve ancora formalmente riscattare Romero dal club bianconero -attualmente in prestito fino al 2022- per 20 milioni di euro. Ad oggi il cartellino di Romero è ancora di proprietà del club degli Agnelli.

UNA PLUSVALENZA IMPORTANTE - Attualmente non risulta alcuna trattativa in corso per una cessione degna di nota per Romero. Insomma nulla che si possa definire "irrinunciabile", come dichiarato dal presidente Antonio Percassi. Il numero uno dei bergamaschi pensa in grande e dunque ad un'offerta di almeno 60 milioni di euro. Il progetto dell'Atalanta è quello di realizzare una corposa plusvalenza da poter reinvestire sul mercato per due difensori che possano fare i titolari nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Se i rumors fossero veri, l'Atalanta incasserebbe 45 milioni per Romero dopo averne spesi 20 per il suo acquisto. Una plusvalenza da 25 milioni che dovrebbe successivamente essere reinvestita per un altro acquisto (oltre a Tomiyasu del Bologna). Il rischio, visti i prezzi che girano, è che non resti poi molto di quel "tesoretto". Meglio dunque non abbassare troppo il tiro.