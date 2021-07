Calciomercato Fiorentina – Affare a rischio? C’è un piano B

La Fiorentina potrebbe dire addio all'acquisto di Messias. Il giocatore, infatti, sarebbe vicino al Torino. I viola però hanno un'alternativa

La Fiorentina potrebbe dire addio ad un obbiettivo. Junior Messias infatti non giocherà a Firenze, salvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto. Il fantasista è in procinto di lasciare il Crotone e la sua prossima squadra potrebbe essere il Torino di Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, sono ore decisive le prossime la quali potrebbero portare alla fumata bianca della trattativa. Il brasiliano dopo l'ultima stagione in Calabria aveva attirato su di sé le attenzioni di molte squadre. Ora, però, la squadra di Cairo ha bruciato la concorrenza della Fiorentina e si appresta a chiudere il colpo. I viola però non stanno a guardare ed hanno già pronto il piano B. Ecco chi è.