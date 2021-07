Mercato Fiorentina – Occhio a Longari: Maxi offerta? Tutto su un giocatore!

Come riportato dall'esperto di mercato Longari, la società viola starebbe pensando ad un ritorno in Serie A di un attaccante

La Fiorentina continua a lavorare per consegnare a Vincenzo Italiano la rosa completa . Dopo le vicende della situazione allenatore, Pradè e Barone si sono buttati a capofitto sul mercato. I primi acquisti sono stati Igor , riscattato dalla Spal per 5 milioni di euro, e l'argentino Nicolas Gonzalez (costato 23 milioni alle casse viola). L'ala sinistra, però, potrebbe non essere l'unico attaccante argentino a disposizione di mister Italiano. Infatti sembrerebbe che nelle ultime ore una vecchia conoscenza del campionato italiano sia finita nei radar della Fiorentina. Scopriamo di chi si tratta.

L'ultima idea della dirigenza viola riguarderebbe un giocatore che ha già militato nel nostro campionato. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluigi Longari, la Fiorentina è piombata con decisione su Erik Lamela. L'attaccante argentino è in scadenza 2022 con il Tottenham e starebbe cercando una nuova sistemazione. Più volte nelle scorse sessioni di mercato il suo nome è stato accostato ai club italiani ma questo potrebbe essere l'anno giusto per rivederlo in Serie A. Oltre alla volontà del Coco di cambiare aria, ci sarebbe anche la necessità del club londinese di venderlo per non perderlo a zero il prossimo anno. Con la sua cessione gli inglesi si libererebbero di un ingaggio importante e non farebbero troppe resistenze nella trattativa. La Fiorentina fiuta l'affare e vorrebbe regalare ad Italiano e ai tifosi un altro innesto di qualità. Ma non finisce qui, la viola sta seguendo anche altre situazioni sul mercato. Ecco i dettagli.