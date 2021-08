Calciomercato Fiorentina – Annuncio a sorpresa: “Arriverà”

Il mercato della Fiorentina, in questo istante, gira attorno ad un unico diktat, prima le cessioni e poi gli acquisti. Sono diversi i nomi già con le valigie in mano, da Kouamée Lirola fino ad arrivare ad Amrabat e Duncan. Appena questi giocatori, oramai ai margini del progetto, verranno venduti la presidenza capitanata da Rocco Commisso è pronta come suo solito a fare scintille. Nelle ultime ore una pista sembra essere diventata rovente, il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento, ora manca trovare l'accordo con il club. Ricordiamo che il tutto avverrà solo dopo la cessione di qualche esubero. Andiamo a scoprire il nome della prima punta al centro della trattativa <<<