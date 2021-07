Mercato Udinese – Si allonta Kouamé: è ad un passo dall’Anderlecht

L'Udinese è molto interessata a Christian Kouamé della Fiorentina. L'attaccante, è però, molto vicino all'Anderlecht: la situazione

Dopo anni di sofferenza e per niente esaltanti, l' Udinese vuole tornare ben presto a lottare per l' Europa . La strada è ancora lunga, ma la società deve iniziarea gettare le basi per costruire un futuro importanti. Con le cessioni dei due big argentini (Juan Musso e Rodrigo De Paul) una mini rivoluzione è inevitabile. Pozzo ha comunque deciso di continuare a puntare su Luca Gotti . Cambieranno, quindi, gli interpreti, ma non la guida tecnica. Marino ed i suoi collaboratori sono già al lavoro per regalare all'allenatore veneto rinforzi importanti in vista del prossimo anno. Tuttavia, dopo Van Hooijdonk e Romero , rischiano di dover rinunciare anche ad un altro obiettivo per l'attacco. Vediamo i dettagli.

Christian Kouamé è un profilo che piace molto all'Udinese per rinforzare il reparto offensivo. Deulofeu, Pussetto e Nestorovski sono reduci da un pesante infortunio, mentre Okaka e Llorente non hanno rispettato le aspettative. Infine, Forestieri andrà via. L'ivoriano è in uscita dalla Fiorentina, visto che la crescita improvvia di Vlahovic ha ridotto il suo spazio. Secondo Sky Sport, però, il futuro dell'attaccante potrebbe essere in Belgio. Per il classe '97, in queste ore, si sarebbe aperta una pista di mercato che può condurlo all'Anderlecht. Interesse concreto dei belgi, la trattativa tra le parti è in corso. I bianconeri studiano anche altri nomi. Come vi avevamo già riferito, a Marino piace Gianluca Caprari, reduce da una buona stagione in prestito al Benevento. Il giocatore ha fatto ritorno alla Sampdoria, ma è destinato ad una nuova squadra. Udine potrebbe essere la piazza giusta per mettere in mostra tutte le sue qualità. Il calciomercato è appena iniziato, c'è tempo per i rinforzi. Nel frattempo, la società friulana sembrerebbe essersi interesata ad un centrocampista che conosce molto bene il campionato italiano. Ecco di chi si tratta.