Notizie Fiorentina – Antognoni: ”Presto dirò la mia verità”

Il rinnovo di Giancarlo Antognoni sembra lontano. Il club manager dei viola è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno

La Fiorentina , oltre a rinnovare il contratto di diversi giocatori , deve pensare anche a quello dei dirigenti. Negli ultimi giorni sembra ci sia stato un allontanamento con il club manager Giancarlo Antognoni . La società ha proposto all'ex centrocampista un nuovo incarico: un ruolo all'interno del settore giovanile e scouting. Tuttavia, lo storico capitano dei viola non sembra interessato a questa possibilità ed in più non si è trovata nemmeno l'intesa economica. Una situazione scomoda che la dirigenza toscana deve risolvere al più presto. Nel frattempo, Antognoni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

MESSAGGIO AI TIFOSI - ''Io voglio stare alla Fiorentina, se poi un giorno mi viene a dire che non servo più prendo e me ne vado. Mi reputo ancora una persona che può fare il lavoro che mi chiedono in modo decoroso, sia in ambito di rappresentanza che in ambito di conoscenza. Conoscenza di calcio, di giocatori, di persone, di tante cose.Io non voglio rimanere alla Fiorentina perché sono la bandiera: io so fare il mio lavoro se me lo fanno fare. Io ho 67 anni, ho un’esperienza di cinquant’anni. È un discorso diverso rispetto a tutti gli altri giocatori.''.