Calciomercato Fiorentina – Milenkovic sempre più lontano da Firenze

Nikola Milenkovic non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con la Fiorentina. Per il serbo è in arrivo un'offerta dalla Premier

Dopo l'inaspettata rottura con Gennaro Gattuso , la Fiorentina è pronta a ripartire. Ancora non si sa chi sarà il prossimo allenatore, ma la dirigrenza è al lavoro per migliorare la rosa. Oggi, è arrivata l' ufficialità del primo acquisto. Si tratta di Nicolas Gonzalez . L'argentino, che è stato prelevato dallo Stoccarda per ventitré milioni di euro più quattro di bonus, ha firmato un contratto quinquennale. Nella scorsa stagione ha segnato sei gol in quindici partitie di Bundesliga. E’ un giocatore duttile, visto che oltre l'esterno può ricoprire il ruolo di seconda punta. Non è escluso che venga schierato di fianco a Dusan Vlahovic . Nel frattempo, il club toscano è alle prese con la questione rinnovi. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Il futuro di Nikola Milenkovic è sempre più lontano da Firenze. Il contratto del difensore scadrà al termine della prossima stagione, dunque la società gigliata cercherà in tutti i modi di venderlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero. Come riporta Sky Sport, il serbo potrebbe approdare in Premier League. Il classe '97 è finito nel mirino del West Ham che lo voleva già in passato e aveva fatto delle proposte fino a 25 milioni di euro. Il club inglese è tornato alla carica per Milenkovic e nei prossimi giorni potrebbe avanzare un'offerta importante. Altri due giocatori rischiano di salutare la Fiorentina: Franck Riberye Martin Caceres. Entrambi hanno il contratto in scadenza il primo luglio ed ancora la dirigenza non ha proposto nessun rinnovo. L'uruguaiano piace molto al Cagliari dove ritroverebbe l'amico e connazionale Diego Godin. Molto dipenderà dal nuovo allenatore. In pole c'è sempre Vincenzo Italiano, ma resta ancora da sciogliere il nodo relativa alla clausola. Se la trattativa dovesse sfumare, le alternative portano a Paulo Fonseca e Fabio Liverani, con il portoghese in vantaggio.