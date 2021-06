Mercato Fiorentina – I viola tornano in corsa per Messias

La Fiorentina vuole migliorare la rosa. Dopo l'arrivo di Nico Gonzalez, i viola puntano Junior Messias del Crotone

Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo. I viola, dopo aver acquistato Nico Gonzalezdallo Stoccarda per ventité milioni più quattro di bonus, valutano nuovi profili. Sicuramente, arriveranno almeno due difensori visto che Nikola Milenkovice Martin Caceres sono molto vicini all'addio. Il serbo, infatti piace al West Ham, mentre l'uruguaiano potrebbe approdare a parametro zero al Cagliari. In attacco molto dipenderà da Franck Ribery. Il francese vorrebbe continuare la sua avventura a Firenze, ma la società sembra avere altri piani. In caso di una sua partenza, è possibile venga acquistata una nuova punta. Dopo la rottura con Gattuso è sfumata definitivamente la trattativa con il Porto per Sergio Olivieira. Per questo motivo, il club toscano è tornato alla carica per Junior Messias del Crotone.