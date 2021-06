Calciomercato Atalanta – Il colpo Tomiyasu si farà, i dettagli

Inizia a muoversi il calciomercato dell'Atalanta: in entrata ben due pedine, oltre Koopmeiners in arrivo anche Tomiyasu del Bologna

Redazione

Non solo Koopmeiners. Il calciomercato in entrata dell'Atalanta porta anche il colpo Tomiyasu. Il giapponese è vicino alla Dea di Gasperini. L'intenzione della dirigenza dell'Atalanta sarebbe quella di includere nell'operazione anche Barrow e Colley. Tra le due società resta da concludere l'accordo per Musa Barrow, il Bologna deve versare entro il 30 giugno circa 15 milioni di euro nelle casse dell'Atalanta. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato.

TAKEHIRO TOMIYASU - Il giovane giapponese è un profilo importante per un'Atalanta competitiva su tutti i fronti. Piace molto a Gasperini che lo ha inserito nella lista dei desideri per il prossimo anno. Due campionati da titolare in serie A nella difesa del Bologna. Fisicità, capacità di costruzione del gioco e piedi educati. L'uomo ideale per la rosa della Dea che dovrà affrontare tre competizioni anche il prossimo anno.

LYANCO - Si registra un inserimento dell'Atalanta nella trattativa tra Lyanco e il Bologna. Il giocatore è un'esplicita richiesta di Mihajlovic che ha già avuto modo di allenarlo. Il brasiliano è considerato il sostituto ideale di Tomiyasu per Atalanta e Bologna. L'Atalanta inizierà a trattare il giocatore in caso di mancato accordo con i felsinei per il giapponese. Il Bologna lo vuole nel caso di cessione del suo pilastro difensivo. Una cosa è certa: il futuro di Lyanco non sarà a Torino.

GOLLINI - Il club capitolino giallorosso molla la presa su Gollini. Virata decisiva per Rui Patricio del Wolverhampton per José Mourinho. Ora Gollini potrebbe restare a Bergamo e giocarsi il suo posto con il collega Marco Sportiello.

MATTIA CALDARA - Il ritorno al club di via Aldo Rossi dopo 18 mesi passati in prestito a Bergamo. Il difensore tornerà rossonero ma non è ancora definito il suo destino. In programma un summit tra il suo procuratore, Giuseppe Riso e la dirigenza per valutare il da farsi.