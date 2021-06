Mercato Atalanta – Belotti sostituto di Duvan Zapata?

Il calciomercato dell'Atalanta entra nel vivo. Se parte Duvan Zapata, la società bergamasca vuole Andrea Belotti

L'Atalanta, dopo essere passata nel giro di pochi anni, da sorpresa a solida realtà del nostro campionato, vuole fare il definitivo salto di qualità. Servirà quindi un importante calciomercato. La priorità sarà cercare di allungare la rosa, visto che la squadra, soprattutto nella parte finale della stagione è sembrata stanca. Il club bergamasco non ha bisogno di cedere i vari big, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili, come nel caso di Cristian Romero. Un altro giocatore che non è sicuro di rimanere a Bergamo è Duvan Zapata.

Duvan Zapata

Il colombiano, protagonista di un'altra annata molto positiva in cui ha realizzato 19 gol e fornito 10 assist, piace molto a diversi direttori sportivi di Serie A, come per esempio Tiago Pinto e Pavel Nedved. L'Atalanta non considera l'attaccante incedibile, ma servirà un'offerta molto importante per portarlo via da Bergamo. Il gioco di Gasperini si basa molto sulla forza fisica del classe '91 quindi non ci saranno sconti: 50 milioni o niente da fare. Nel caso Zapata dovesse veramente partire, ecco chi potrebbe sostituirlo.

Il sostituto

Come riporta Il Corriere di Torino, la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi su Andrea Belotti, reduce da una stagione non troppo esaltante. Il gallo, oltre a diversi problemi fisici, è stato colpito anche dal covid e forse non ha mai raggiunto il 100% della condizione. A fine campionato, il suo bottino è di 13 gol e 6 assist. Numeri bassi rispetto agli standard a cui ci aveva abituato gli anni precedenti. L'attaccante granata, però, ha voglia di rifarsi e Bergamo sarebbe una destinazione molto gradita. Il suo contratto scade nel 2022, ma ha già affermato di non voler rinnovare. Il Torino, quindi, se non vuole perderlo a parametro zero è costretto a venderlo durante questa sessione di calciomercato. La sua valutazione è di circa 3o milioni, perciò è obbligatoria la cessione di Zapata. La Dea attende sviluppi e nel frattempo si concentra su altri obiettivi.