Mercato Atalanta – Nel mirino Schouten del Bologna

L'Atalanta è in pressing sul Bologna per Jerdy Schouten. centrocampista olandese valutato 15 milioni di euro

Redazione

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vuole il colpo Jerdy Schouten dal Bologna. La valutazione del club felsineo sul giocatore ammonta a 15 milioni di euro. Il club bergamasco è in pressing sull'olandese che ha giocato un'ottima stagione in serie A sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Atalanta sulla trattativa.

JERDY SCHOUTEN - Il calciatore olandese classe 97 è il profilo giusto per l'Atalanta. Qualità tecniche, carisma ed esperienza già acquisita nel campionato italiano. Caratteristiche che hanno convinto gli uomini di mercato del responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori ad andare forti sul ragazzo ed aprire una trattativa con il Bologna. Ideale per il gioco di Gasperini e per il centrocampo della Dea. Per l'olandese 35 presenze tra serie A e Coppa Italia con il Bologna.

LA TRATTATIVA - I contatti tra le due società continuano su una valutazione intorno ai 15 milioni di euro e l'eventuale inserimento di alcune contropartite tecniche che potrebbero piacere alla dirigenza emiliana e all'allenatore Sinisa Mihajlovic. I nomi in questione sono Roberto Piccoli, Sam Lammers ed Ebrima Colley. Il primo ha trascorso la stagione in prestito allo Spezia di Vincenzo Italiano con buoni risultati, come la permanenza in serie A del club ligure e i 5 gol realizzati dal ventenne. Lammers non ha trovato spazio nell'Atalanta di Gasperini e cerca una nuova sistemazione. La terza opzione, Colley ha giocato una buona stagione nel Verona di Ivan Juric, 23 presenze e 1 gol per lui.

LA RESISTENZA DEL BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic vorrebbe ancora con sé il giocatore per un altro anno, convinto delle qualità tecniche del ragazzo e che possa ancora crescere tanto sotto la sua guida tecnica a Bologna. Lammers però potrebbe diventare la chiave per sbloccare la trattativa e rendere felice il tecnico croato. Si attendono novità per il futuro.