Mercato Fiorentina – Big in partenza, spunta un nome tutto nuovo

1 di 2 La cessione che non ti aspetti

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo. Come tutte le squadre il mese di Luglio è il più importante sul mercato, si iniziano a costruire le basi della squadra e prendere confidenza con le idee del nuovo mister. Già diversi i nomi nuovi presi dalla società capitanata dall'italo americano Rocco Commisso, tra cui il fenomeno argentino Nico Gonzalez. L'attacco potrebbe creare problemi, dati i molti volti presenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio, quali possono essere i giocatori che abbandoneranno la casa gigliata, per raggiungere altre destinazioni in cerca di stimoli e spazio. I nomi sono a dir poco clamorosi, scoprili nella prossima pagina.