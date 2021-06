News Fiorentina – Ufficiale: Gonzalez è un nuovo giocatore viola

Nicolas Gonzalez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. L'argentino ha firmato un contratto quinquennale

Il calciomercato della Fiorentinaentra nel vivo. Dopo essersi messa alle spalle la delusione Gattuso, la società toscana ha battuto un colpo. Nicolas Gonzalez è ufficialmente il primo rinforzo in vista della prossima stagione. L'argentino arriva dallo Stoccarda, dove l'anno scorso nelle quindici partite in cui è sceso in campo ha segnato sei reti. Bottino niente male in rapporto alle gare disputate. L'attaccante è stato fuori per diverso tempo a causa di vari infortuni. L'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di ventitré milioni di euro più quattro di bonus. Si attendeva soltanto la firma sul contratto del calciatore, arrivata nella giornata di oggi, che si lega così al club viola per le prossime 5 stagioni. Gonzalez è diventato l'acquisto più dispendioso della storia della Fiorentina. Il classe '98, al momento è impegnato in Copa America con l' Albiceleste. Solo terminata questa competizione, inizierà la sua avventura in maglia viola.