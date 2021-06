Notizie Fiorentina – Borghi: ”Gonzalez è un bell’acquisto. Con Vlahovic…”

Il telecronista di Dazn, Stefano Borghi, è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sul neo acquisto viola Nico Gonzalez

Dopo l'incredibile vicenda legata a Gattuso, la Fiorentina ha battuto un colpo. In arrivo dallo Stoccarda per 23 milioni più 4 di bonus, l'argentino Nico Gonzalez, giovane esterno d'attacco. Su questo trasferimento ha espresso la propria opinione anche il telecronista di Dazn, Stefano Borghi, noto esperto di calcio sudamericano. Queste sue parole ai microfoni di Radio Bruno.

GONZALEZ - '' E’ un giocatore molto interessante, con qualità evidenti. Un mancino puro che può giocare seconda punta e esterno. È un giocatore incandescente, mi piace per il suo calcio focoso. Crea spazi quando dribbla, perché è bravo a saltare l’uomo. È titolare in Argentina dove rimangono fuori calciatori come Correa, Aguero e Di Maria. Può essere molto intrigante per il calcio italiano, proprio per la capacità di saltare l’uomo e aprire gli spazi. Nell'ultima stagione ha avuto qualche problema fisico, ma ha completamente recuperato e quando c’è stato ha fatto bene in un campionato difficile come la Bundesliga. Per me è un bell’acquisto, anche per via della sua duttilità. Io lo vedo come un attaccante, non un esterno puro. Non è un giocatore alla Insigne per intendersi, è proprio un attaccante, anche se non è una prima punta. Sulla carta si integra molto bene con Dusan Vlahovic''.

Borghi, successivamente, ha parlato anche degli altri calciatori sudamericani della Fiorentina.

PEZZELLA E MARTINEZ QUARTA - ''Pezzella è stato un importante punto di riferimento in questi anni. La sua ultima stagione non è stata di certo la sua migliore. Non faccio il calciomercato, ma non mi stupirebbe se dovesse andare via. Quarta può essere l’erede di Pezzella. Nei primi mesi alla Fiorentina ha mostrato una capacità di adattamento piuttosto veloce, e non è facile per un giovane difensore adattarsi a un calcio ultra tattico come quello italiano. Ho l’impressione che la prossima stagione possa essere quella della consacrazione per Quarta''.

PULGAR - ''Ha avuto difficoltà a inizio stagione scorsa quando non trovava spazio. Già io mi interrogavo ai tempi, perché i viola l’anno scorso non avevano un altro vero vertice basso in rosa. Ho visto adattato lì Amrabat che non è nella sua posizione ideale. Nell’ultima parte di stagione, quando ha giocato con continuità, la Fiorentina ha fatto i punti per salvarsi. Per me per caratteristiche può stare benissimo in un centrocampo a tre di Serie A. Ci penserei un po’ prima di privarmi di Pulgar se si vuole giocare con un centrocampo a tre''.