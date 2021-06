Mercato Fiorentina – Fatta per Nico Gonzalez! Le cifre dell’affare

La Fiorentina ha chiuso il primo colpo di mercato. Fatta per Nico Gonzalez dello Stoccarda: le cifre dell'affare

Sembrava vicinissimo al Brighton, invece Nico Gonzalez è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Come riporta Sky Sport, la società gigliata verserà nelle casse dello Stoccarda 23 milioni di euro più quattro di bonus. Sarà così l'acquisto più dispendioso della storia del club viola. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni a due milioni e mezzo netti più i soliti e immancabili bonus. L'argentino, al momento impegnato in Copa America, può ricoprire diversi ruoli: può giocare sia da esterno sia da seconda punta ed in caso di necessità anche come falso nueve. Nella stagione appena conclusa, il classe '98 è stato fuori per diverso tempo a causa di qualche infortunio. Tuttavia nelle 15 partite in cui è sceso in campo ha realizzato sei gol, non pochi in rapporto alle gare disputate. Commisso non vuole fermarsi qui e studia il prossimo colpo.