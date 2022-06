Calciomercato Cagliari | Clamoroso cambio di scena: non solo Sabatini

1 di 5 Rivoluzione in vista?

All'interno delle mura del Cagliari si sta muovendo qualcosa, anzi, molto più di qualcosa. Le voci sull'interesse della famosa società americana non si sono ancora spente. Non se ne sente più parlare ma non dimentichiamoci che anche il club campione d'Italia, da un momento all'altro, si è ritrovato con un nuovo proprietario.