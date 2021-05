Calciomercato Atalanta – Gasperini vuole rinforzi: 4 calciatori nel mirino

Calciomercato Atalanta, ecco gli ultimi profili valutati per la squadra di Gasperini. Perin, Boga, Ospina e Lucumi in entrata

Redazione

BERGAMO - L'Atalanta di Gianpiero Gasperini vuole rinforzi in vista della prossima stagione di serie A. Obiettivo riconfermarsi tra le grandi e ben figurare anche in Champions League, un sogno che si conferma realtà in quel di Bergamo. Ecco le ultime novità sui profili valutati per il mercato in entrata dell'Atalanta.

OSPINA - Una porta colombiana. Il ruolo del portiere non sempre è considerato primario nel contesto squadra. L'Atalanta tuttavia non sarebbe soddisfatta delle prestazioni del suo numero uno Pierluigi Gollini che è considerato in vendita dal club orobico. Ospina è il primo profilo valutato da Gasperini e Sartori. Un giocatore con esperienza internazionale, molte partite di Europa League e Champions League giocate tra Arsenal e Napoli. Da considerare anche il rapporto ormai duraturo con i compagni di nazionale Luis Muriel e Duvan Zapata che potrebbero fare da portavoce della volontà di David Ospina di cambiare colori in questo calciomercato.

PERIN - Anche Mattia Perin è molto considerato dai profili dirigenziali del club di Bergamo. Il futuro per il portiere italiano è ancora da decidere: probabile per lui una conferma al Genoa ma non è da escludere un affondo dell'Atalanta in caso di cessione di Gollini.

BOGA - In prima fila per il talento del Sassuolo c'è l'Atalanta di Gianpiero Gasperini, che avrebbe già voluto con sé l'ala ex Chelsea nella passata stagione. Anche Milan e Napoli sono sul giocatore ivoriano classe '97. Boga è un profilo top in serie A, nel 2019-2020 è risultato primo per numero di dribbling. Nella passata stagione ha avuto alcuni problemi fisici e il Covid-19 che non hanno aiutato l'attaccante a esprimersi al suo livello.

LUCUMI - Attenzione rivolta anche a questo giovane difensore del Genk nel mirino del direttore sportivo Sartori. Jhon Lucumi è un centrale roccioso colombiano di 22 anni. Il difensore è grande amico di Muriel e Zapata. Inoltre i rapporti tra le società sono ottimi dopo l'affare Joakim Maehle.