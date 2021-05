Mercato Udinese – Napoli: se arriva la Champions arriva De Paul

Ecco le ultime news riguardanti il mercato dell'Udinese. L'interesse del Napoli per l'argentino è concreto ma serve la Champions

MERCATO UDINESE -Manca una sola giornata alla fine del campionato. I nerazzurri sono stati incoronati Campioni d'Italia. Benevento, Parma e Crotone retrocedono in Serie B. I biancocelesti di Inzaghi si sono qualificati per la prossima Europa League e i giallorossi nella prima edizione della Conference Leauge. La lotta Champions, però, è ancora completamente aperta. Il Napoli, la Vecchia Signora e i rossoneri si contendono gli ultimi due slot. È qui che entra in scena la parantesi mercato. Le ultime indiscrezioni avvicinano Rodrigo De Paul al Napoli di De Laurentiis. Il prezzo del numero 10 argentino è alto. La famiglia Pozzo lo valuterebbe attorno ai 60 milioni di euro. Difficile per il patron partenopeo spendere una somma del genere (soprattutto dopo l'oneroso acquisto di Osimhen). Però, c'è ancora una possibilità.

NAPOLI

Qualora il Napoli si qualificasse alla prossima Champions League, le casse della società si gonfierebbero e allora tutto sarebbe possibile. Insomma, la pressione dei campani su De Paul dovrebbero passare per la Champions. Un'altra cosa è certa, il presidente campano farà il possibile per instaurare una trattativa con i Pozzo. Il prezzo del cartellino di De Paul è decisamente alto. In lizza per il cartellino dell'argentino però ci sono anche i rossoneri. Anche loro hanno ancora la possibilità di qualificarsi al prestigioso torneo europeo. Il "rischio" di un'asta è più che una fantasia.

BOATENG

Attenzione però perché non finisce qui. Qualora De Paul dovesse fare i bagagli (il che è molto probabile) la società bianconera avrebbe già un asso nella manica. Esatto. Stiamo parlando di Kevin Prince Boateng. Il trequartista, attualmente in forze al Monza di Silvio Berlusconi, potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con la squadra lombarda. Le ultime voci di mercato evidenziano un serio interesse da parte dell'Udinese in Serie A e del Norwich in Premier League. Insomma, il mercato friulano potrebbe accendersi da un momento all'altro.